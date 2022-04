உலக செய்திகள்

ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் நெதர்லாந்து பயணம்; அரச அரண்மனையில் விருந்தளித்து கவுரவித்த மன்னர் அலெக்சாண்டர் + "||" + King of Netherlands hosts State Banquet in honour of President Kovind at Royal Palace

