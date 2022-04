கிரிக்கெட்

ஐசிசி-யின் மாதாந்திர சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் விருது : பாபர் அசாம், பேட் கம்மின்ஸ் பெயர்கள் பரிந்துரை + "||" + Babar Azam Kraigg Brathwaite Pat Cummins Nominated For ICC Men's Player Of The Month Award

ஐசிசி-யின் மாதாந்திர சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் விருது : பாபர் அசாம், பேட் கம்மின்ஸ் பெயர்கள் பரிந்துரை