தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒருவருக்கு புதிய வகை ஒமைக்ரான் பாதிப்பு + "||" + India's First Case Of Coronavirus Variant XE Reported From Mumbai

இந்தியாவில் ஒருவருக்கு புதிய வகை ஒமைக்ரான் பாதிப்பு