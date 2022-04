மாநில செய்திகள்

கொரோனா குறைந்து வருகிறது என கவனக்குறைவாக இருக்கக்கூடாது - மருத்துவத்துறை செயலாளர் அறிவுரை + "||" + Do not be careless as the corona is declining - Advice from the Secretary of Health

கொரோனா குறைந்து வருகிறது என கவனக்குறைவாக இருக்கக்கூடாது - மருத்துவத்துறை செயலாளர் அறிவுரை