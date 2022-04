தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் மந்திரி அனில் தேஷ்முக்கிற்கு 11-ந் தேதி வரை சி.பி.ஐ. காவல் + "||" + Former minister Anil Deshmukh has been remanded in custody by the CBI till 11

முன்னாள் மந்திரி அனில் தேஷ்முக்கிற்கு 11-ந் தேதி வரை சி.பி.ஐ. காவல்