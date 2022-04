தேசிய செய்திகள்

‘4-ஜி’ சேவை: நாடு முழுவதும் 1.12 லட்சம் ‘டவர்’களை நிறுவும் பி.எஸ்.என்.எல்...!! + "||" + BSNL plans to install 1.12 lakh towers across India ahead of 4G rollout

‘4-ஜி’ சேவை: நாடு முழுவதும் 1.12 லட்சம் ‘டவர்’களை நிறுவும் பி.எஸ்.என்.எல்...!!