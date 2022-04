மாநில செய்திகள்

அரசியல் தலைவர்கள் உட்பட யாரையும் இழிவுபடுத்தும் வகையில் செயல்படக்கூடாது - ரசிகர்களுக்கு விஜய் அறிவுறுத்தல் + "||" + Do not act in a way that would offend anyone, including political leaders - Actor Vijay instructs fans

அரசியல் தலைவர்கள் உட்பட யாரையும் இழிவுபடுத்தும் வகையில் செயல்படக்கூடாது - ரசிகர்களுக்கு விஜய் அறிவுறுத்தல்