டுவிட்டரில் புதிய அம்சம் - விரைவில் திருத்தம் செய்யும் வசதி அறிமுகம்!

டுவிட்டரில் டுவீட் செய்த பின்னர், அதாவது பதிவை வெளியிட்ட பின், அந்த பதிவை திருத்தி மாற்றம் செய்து பதிவிடும் புதிய வசதியை அறிமுகம் செய்ய ஆராய்ந்து வருவதை டுவிட்டர் நிறுவனம் உறுதிசெய்துள்ளது.

டுவிட்டர் நிறுவனம் வரும் மாதங்களில் இந்த யோசனையை சோதனை முறையில் செயல்படுத்தி சோதிக்கத் தொடங்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

பல பயனர்கள் எடிட் வசதியை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவருமாறு நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். ஆனால், அதை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என்பது பற்றிய கவலை டுவிட்டர் நிர்வாகிகளிடம் இருந்து வந்தது.

இந்த நிலையில், இதுகுறித்து அந்நிறுவனம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் பதிவில், “கடந்த ஆண்டு முதல், எடிட்(திருத்தம் செய்யும்) வசதியை கொண்டுவருவதில் நாங்கள் பணியாற்றி வருகிறோம். வரும் மாதங்களில், ‘டுவிட்டர் ப்ளூ’ பயனாளர்களுக்கு இந்த வசதி முதலில் சோதனை முறையில் செயல்படுத்தப்படும்” என்று தெரிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, ஏப்ரல் 1 முட்டாள்கள் தினத்தன்று, இந்த அதிகாரப்பூரவ் தகவல் வெளியானதால் அதனை பார்வையாளர்கள் நம்பவில்லை. பின்னர் இது பொய்யல்ல உண்மை தான் என்று தெரிய வந்தது.

ஒருவர் டுவீட் செய்து வெளியிட்ட பதிவை சில மணி நேரம் கழித்தும், அந்த பதிவில் ஏதேனும் திருத்தம் மேற்கொள்ளலாம். அதன்பின் மீண்டும் அந்த பதிவை வெளியிடலாம். இதனால் முன்னதாக அந்த பதிவிற்கு கிடைத்த லைக் மற்றும் ரீடுவீட்டு போன்றவை மாறாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

“இது பல ஆண்டுகளாக கேட்கப்பட்டு வந்த டுவிட்டர் அம்சம். பாதுகாப்பான முறையில் இந்த புதிய அம்சத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை நிறுவனம் ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தது” என்று டுவிட்டர் நிறுவனத்தின் நுகர்வோர் தயாரிப்பு பிரிவின் துணைத் தலைவர், ஜே சல்லிவன் தெரிவித்தார்.

1/ We’ve been exploring how to build an Edit feature in a safe manner since last year and plan to begin testing it within @TwitterBlue Labs in the coming months. Sharing a few more insights on how we’re thinking about Edit 🧵 https://t.co/WbcfkUue8e