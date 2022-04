சினிமா செய்திகள்

அறிவுச் சமத்துவம் என்ற எல்லை எட்டப்படும் வரை நுழைவுத் தேர்வு அநீதிதான் - வைரமுத்து டுவீட் + "||" + Entrance test is unfair until the limit of intellectual equality is reached - Vairamuthu Tweet

அறிவுச் சமத்துவம் என்ற எல்லை எட்டப்படும் வரை நுழைவுத் தேர்வு அநீதிதான் - வைரமுத்து டுவீட்