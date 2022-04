மாநில செய்திகள்

ரஷியாவை அழித்த பிறகு இந்தியாவை மேற்கு நாடுகள் குறிவைக்கும்- ரஷிய பிரதிநிதி + "||" + West won't stop at destroying Russia; India will be next: Donetsk on Russia-Ukraine war

ரஷியாவை அழித்த பிறகு இந்தியாவை மேற்கு நாடுகள் குறிவைக்கும்- ரஷிய பிரதிநிதி