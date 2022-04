உத்தரபிரதேசம்: இந்துத்துவ சக்திகள் தேசத்தை வெறுப்பை நோக்கித் தள்ளுகின்றன; முஸ்லிம் அமைப்பு பொதுச்செயலாளர்

கான்பூர்,

மராட்டிய மாநிலத்தில் அரசியல் தலைவரான ராஜ் தாக்கரே, மசூதிகளில் உள்ள ஒலி பெருக்கிகளை அகற்ற வேண்டும் என்று சமீபத்தில் பொதுவெளியில் பேசி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தினார். இதற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்து கண்டனங்கள் எழுந்தன.

இந்த நிலையில், உத்தரபிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் சன்னி முஸ்லிம்களின் முக்கிய அமைப்பான சன்னி உலமா சபையின் பொதுச் செயலாளர் ஹாஜி எம் சேல்ஸ் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது,

“சில இந்துத்துவ சக்திகள் தேசத்தை வெறுப்பை நோக்கித் தள்ளுகின்றன. இது தர்மமல்ல.

எங்கள் ஆசான்(தொழுகை) 2-3 நிமிடங்களில் முடிவடைந்து விடுகிறது. ஆனால், அவர்களுக்கு அதிலும் கூட சிக்கல் உள்ளது.

UP | Some Hindu forces are pushing the nation towards hatred, which is not justified. Our Aazaan gets completed in 2-3 minutes, they have a problem with that as well. They don't see (noise) pollution over their 24hr Akhand Path: Haji M Salees, Gen Secretary, Sunni Ulema Council pic.twitter.com/seYPLG2b9d