மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் உள்ளதா? - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பதில் + "||" + Is there a new type of corona virus in Tamil Nadu? - Answer by the Secretary of Health

தமிழகத்தில் புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் உள்ளதா? - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பதில்