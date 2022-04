மாநில செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியாவுடன் பிரான்ஸ் நாட்டு தூதுவர் இம்மானுவேல் லெனைன் சந்திப்பு + "||" + Ambassador of France Emmanuel Lenin meets with Mayor Priya of Chennai Corporation

சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியாவுடன் பிரான்ஸ் நாட்டு தூதுவர் இம்மானுவேல் லெனைன் சந்திப்பு