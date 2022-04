கிரிக்கெட்

வித்தியாசமான ஹெல்மெட் அணிந்து விளையாடும் தினேஷ் கார்த்திக் - ரகசியம் என்ன ? + "||" + Why Dinesh Karthik Rahul Tripathi wears different helmet than other batters ?

வித்தியாசமான ஹெல்மெட் அணிந்து விளையாடும் தினேஷ் கார்த்திக் - ரகசியம் என்ன ?