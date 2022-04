மாநில செய்திகள்

மின்சாரத்துறை சீரமைப்புக்காக தமிழகத்திற்கு ரூ.7,054 கோடி ஒதுக்கியது மத்திய அரசு + "||" + The central government has allocated Rs 7,054 crore to Tamil Nadu for the restructuring of the power sector

