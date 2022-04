உலக செய்திகள்

அக்டோபருக்கு முன் பொது தேர்தலுக்கு சாத்தியமில்லை; பாகிஸ்தான் தேர்தல் ஆணையம் + "||" + General elections not possible before October 2022; Election Commission of Pakistan

அக்டோபருக்கு முன் பொது தேர்தலுக்கு சாத்தியமில்லை; பாகிஸ்தான் தேர்தல் ஆணையம்