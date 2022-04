உலக செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தை கலைத்தது செல்லாது - பாக். சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Supreme Court of Pakistan says the prime minister was bound by Constitution, therefore,

நாடாளுமன்றத்தை கலைத்தது செல்லாது - பாக். சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு