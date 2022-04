தேசிய செய்திகள்

கோவா விரைவில் முகக்கவசம் இல்லாத மாநிலமாக மாறும் - பிரமோத் சாவந்த் + "||" + Goa may soon be mask-free, says CM Pramod Sawant

கோவா விரைவில் முகக்கவசம் இல்லாத மாநிலமாக மாறும் - பிரமோத் சாவந்த்