உலக செய்திகள்

அடுத்த வாரம் வடகொரியா அணு ஆயுத சோதனை நடத்தலாம்..! - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை + "||" + North Korea could hold nuclear test next week, US envoy warns

அடுத்த வாரம் வடகொரியா அணு ஆயுத சோதனை நடத்தலாம்..! - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை