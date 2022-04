தேசிய செய்திகள்

மேலும் 1,109 பேருக்கு கொரோனா: பலி எண்ணிக்கை 43 ஆக சரிவு + "||" + Corona for 1,109 more: Death toll drops to 43

மேலும் 1,109 பேருக்கு கொரோனா: பலி எண்ணிக்கை 43 ஆக சரிவு