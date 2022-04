தேசிய செய்திகள்

வரும் 10 ஆம் தேதி முதல் 18-வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி- மத்திய அரசு அனுமதி + "||" + Boosters For All Adults From Sunday At Private Vaccination Centres

வரும் 10 ஆம் தேதி முதல் 18-வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி- மத்திய அரசு அனுமதி