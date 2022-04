தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் ஏ.சி.வெடித்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலியான சோகம் + "||" + 4 of family killed in AC explosion in Karnataka's Vijayanagara district

கர்நாடகாவில் ஏ.சி.வெடித்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலியான சோகம்