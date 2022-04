உலக செய்திகள்

உக்ரைன் போரால் உலக உணவு விலை சராசரி குறியீடு கடந்த மார்ச்சில் 13% உயர்வு + "||" + World food prices rose by an average of 13% last March due to the war in Ukraine

உக்ரைன் போரால் உலக உணவு விலை சராசரி குறியீடு கடந்த மார்ச்சில் 13% உயர்வு