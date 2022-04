மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இனி கொரோனா மெகா தடுப்பூசி முகாம்கள் கிடையாது-பொது சுகாதாரத்துறை + "||" + No more mega vaccination drive in TN

தமிழகத்தில் இனி கொரோனா மெகா தடுப்பூசி முகாம்கள் கிடையாது-பொது சுகாதாரத்துறை