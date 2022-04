மாநில செய்திகள்

வேலூரில் பரபரப்பு: அரசு பஸ் டிரைவர் மண்டையை உடைத்த இருவருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Police are searching for two people who broke the skull of a government bus driver

வேலூரில் பரபரப்பு: அரசு பஸ் டிரைவர் மண்டையை உடைத்த இருவருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு