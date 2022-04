மாநில செய்திகள்

இந்து சமய அறநிலையத்துறை கோவில்களில் ஆகம விதிகளின்படி திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் - அமைச்சர் சேகர்பாபு + "||" + Minister Sekarbabu said that the temples of the Hindu Temple Department will be renovated as per the rules of Agam

இந்து சமய அறநிலையத்துறை கோவில்களில் ஆகம விதிகளின்படி திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் - அமைச்சர் சேகர்பாபு