மாநில செய்திகள்

"விரைவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராவார்"- வணிகவரித்துறை அமைச்சர் பேச்சு + "||" + "Soon Udayanidhi will be Stalin's minister" - Minister of Commerce speech

"விரைவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராவார்"- வணிகவரித்துறை அமைச்சர் பேச்சு