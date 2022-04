உலக செய்திகள்

புதிய பிரதமரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக நாளை கூடுகிறது பாக். நாடாளுமன்றம்..!! + "||" + Pak National Assembly adjourned, to meet again on Monday to elect new PM

புதிய பிரதமரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக நாளை கூடுகிறது பாக். நாடாளுமன்றம்..!!