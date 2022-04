தேசிய செய்திகள்

அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் திடீர் நிலநடுக்கம்! + "||" + An earthquake with a magnitude of 4.9 on the Richter Scale, hit Nicobar Islands

