உலக செய்திகள்

ஸ்காட் மோரிசன் மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைப்பாரா? ஆஸ்திரேலியாவில் அடுத்த மாதம் பொதுத் தேர்தல்! + "||" + Australian PM Scott Morrison calls for national election on May 21

ஸ்காட் மோரிசன் மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைப்பாரா? ஆஸ்திரேலியாவில் அடுத்த மாதம் பொதுத் தேர்தல்!