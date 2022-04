தேசிய செய்திகள்

18 வயது மேற்பட்டோருக்கு இன்று முதல் கொரோனா பூஸ்டர் தடுப்பூசி..!! + "||" + Booster doses allowed for all adults from today in private centres: Govt

