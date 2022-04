கேரளாவில் களைகட்டிய குருத்தோலை பவனி..! நூற்றுக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்பு

திருவனந்தபுரம்,

குருத்தோலை பவனி என்பது ஜெருசலேமுக்குள் இயேசு கிறிஸ்து வெற்றிகரமாக நுழைந்ததைக் கௌரவிக்கும் ஒரு கொண்டாட்டமாகும். இந்த நிகழ்வு அவர் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன், அவரது இறுதி நாட்களில் நடைபெற்ற நிகழ்வாக கிறிஸ்துவ மக்களால் கருதப்படுகிறது.

கேரளாவில் திருவனந்தபுரம், கோட்டயம் உட்பட மாநிலம் முழுவதும் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களில் இன்று குருத்தோலை பவனி விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது.

