உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானின் அடுத்த வெளியுறவு மந்திரியாக பிலாவல் பூட்டோ நியமிக்கப்பட வாய்ப்பு? + "||" + Bilawal Bhutto to be next foreign minister of Pakistan?

பாகிஸ்தானின் அடுத்த வெளியுறவு மந்திரியாக பிலாவல் பூட்டோ நியமிக்கப்பட வாய்ப்பு?