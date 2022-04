கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் : பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான தோல்வி குறித்து ரோகித் சர்மா கூறியது என்ன..? + "||" + IPL: What did Rohit Sharma say about the defeat against Bangalore?

ஐபிஎல் : பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான தோல்வி குறித்து ரோகித் சர்மா கூறியது என்ன..?