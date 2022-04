பாகிஸ்தானில் மீண்டும் சுதந்திர போராட்டம் தொடங்கியுள்ளது - இம்ரான் கான் டுவீட்

இஸ்லமாபாத்,

பாகிஸ்தானில் அரசியல் குழப்பங்களுக்கு இடையே, பிரதமர் இம்ரான்கானுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தனர். இதில், நேற்று நள்ளிரவு 1.30 மணியளவில் பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் இம்ரான்கானுக்கு எதிராக கொண்டுவரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது.

342 உறுப்பினர்களை கொண்ட நாடாளுமன்ற அவையில் 174 உறுப்பினர்கள் எதிர்க்கட்சிகள் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதன் மூலம் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வெற்றி பெற்றது.

எதிர்க்கட்சிகள் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வெற்றி பெற்றதால் பாகிஸ்தானில் இம்ரான்கானின் அரசு கவிழ்ந்தது. இதனை தொடர்ந்து பிரதமர் பதவியில் இருந்து அவர் நீக்கப்பட்டார். இம்ரான் கானை பிரதமர் பதவியில் இருந்து நீக்கி அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இந்த நிலையில், பாகிஸ்தானில் மீண்டும் சுதந்திர போராட்டம் தொடங்கியுள்ளது என்று முன்னாள் அதிபர் இம்ரான் கான் டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

“பாகிஸ்தான் 1947 இல் சுதந்திர நாடானது. ஆனால் அந்நிய சதியால் இன்று ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பாகிஸ்தானில் மீண்டும் சுதந்திர போராட்டம் தொடங்கியுள்ளது. நாட்டின் இறையாண்மை, ஜனநாயகத்தை எப்போதும் பாதுகாப்பது நாட்டு மக்களே” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Pakistan became an independent state in 1947; but the freedom struggle begins again today against a foreign conspiracy of regime change. It is always the people of the country who defend their sovereignty & democracy.