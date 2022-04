தேசிய செய்திகள்

ஆந்திரா அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: மந்திரி ஆகிறார் நடிகை ரோஜா + "||" + Actress Roja to minister in new cabinet expansion

ஆந்திரா அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: மந்திரி ஆகிறார் நடிகை ரோஜா