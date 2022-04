மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளாதவர்களுக்கு தேடிச் சென்று தடுப்பூசி - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + For those who have not been vaccinated Go in search Corona Vaccine - Minister Ma. Subramanian

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளாதவர்களுக்கு தேடிச் சென்று தடுப்பூசி - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்