உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் நைட் கிளப்பில் துப்பாக்கிச் சூடு: 2 பேர் பலி, 10 பேர் காயம் + "||" + US: 2 killed, 10 injured in shooting at nightclub

அமெரிக்காவில் நைட் கிளப்பில் துப்பாக்கிச் சூடு: 2 பேர் பலி, 10 பேர் காயம்