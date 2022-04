ஜார்கண்ட்டில் பயங்கரம்; 1200 அடி உயர மலைப்பகுதியில் ரோப்கார்கள் மோதி விபத்து; 48 பேர் சிக்கி தவிப்பு!

ராஞ்சி,

ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் தியோகர் மாவட்டத்தில் உள்ள பாபா பைத்யநாத் கோயிலுக்கு அருகில் உள்ள திரிகுட் மலையில் நேற்று ரோப்கார்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டது.

சில தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இந்த சம்பவம் நடந்ததாக தெரிகிறது. இதன் விளைவாக கேபிள் கார்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக்கொண்டன.

ரோப்கார்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 1 பெண் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். 8 பேர் படுகாயமடைந்தனர். சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து கேபிள் காரில் இருந்து குதிக்க முயன்ற ஒரு தம்பதியினர் பலத்த காயம் அடைந்தனர்.

அவர்கள் அனைவரும் அருகிலுள்ள மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். ஒருவரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

நேற்று 11 பேர் மீட்கப்பட்ட நிலையில், இன்னும் 48 பேர் சிக்கியுள்ளனர் என்று அங்குள்ள அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். சம்பவத்தையடுத்து ரோப்வே மேலாளர் மற்றும் மற்ற ஊழியர்கள் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டனர்.

Two Mi-17 helicopters are involved in rescue operations in Deoghar district of Jharkhand where several people are stuck in a ropeway trolley due to a mishap. The operations are still on: Indian Air Force officials