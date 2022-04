உலக செய்திகள்

#உக்ரைன் போர் லைவ்: போர் காரணமாக உக்ரைனில் வீழ்ச்சியடையும் பொருளாதாரம் + "||" + War to cut Ukraine's economy by nearly half

#உக்ரைன் போர் லைவ்: போர் காரணமாக உக்ரைனில் வீழ்ச்சியடையும் பொருளாதாரம்