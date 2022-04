உலகத் தலைவர்களின் அதிகபட்ச ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை - இலங்கை எதிர்க்கட்சி தலைவர்

கொழும்பு,

இலங்கையில் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி தொடர்பாக நாடு தழுவிய போராட்டங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.ஒருபுறம் டாலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாயின் மதிப்பு வேகமாக வீழ்ச்சியடைந்து வருகின்றது.மறுபுறம் இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் கடன் அதிகரித்து வருகிறது.

சுற்றுலாத்துறையின் வீழ்ச்சி காரணமாக இலங்கை அரசாங்கத்தின் வருமானமும் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது. இது எரிவாயு மற்றும் எரிபொருள் பற்றாக்குறையை உருவாக்கி, பெரும் மின்வெட்டுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

இதனால் அரசுக்கு எதிராக மக்கள் குரல் எழுப்பி வருகின்றனர்.பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தற்போதைய அரசாங்கத்தை காரணம் காட்டுகிறார்கள்.

இந்த நிலையில், இலங்கை நிலவரம் குறித்து இலங்கை எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

“இது இயற்கையாக உருவாகியிருக்கும் போராட்டம். மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற அரசியலமைப்பு நடைமுறைகள் மூலம் கிடைக்கும் அனைத்து வழிமுறைகளையும் பயன்படுத்துவோம்.

இலங்கைக்கு உதவுமாறு அனைத்து உலகத் தலைவர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் நான் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். எங்களுக்கு அதிகபட்ச ஆதரவை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.”

Colombo | We’ve our own constitution & various methodologies.Pakistan has its own method of conducting democratic politics. We'll not be following anything else other than supreme law of the land that is Constitution: Sajith Premadasa,LoP in Sri Lanka on regime change in Pakistan pic.twitter.com/8me0KPJxBu