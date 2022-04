ஐ.பி.எல் போட்டியில் பேட்டிங் செய்து கொண்டிருக்கும் போது பாதியிலேயே வெளியேறிய அஸ்வின்; சங்கக்காரா பாராட்டு!

மும்பை,

ஐ.பி.எல் வரலாற்றில் முதன்முறையாக ‘ரிட்டையர்டு அவுட்’ முறையில் வெளியேறிய முதல் வீரராக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மாறியுள்ளார்.

15-வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் நேற்றைய 20 -வது லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் 3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் அணி திரில் வெற்றி பெற்றது.

நேற்றைய போட்டியின் போது 6-வது வீரராக களமிறங்கிய அஸ்வின் 23 பந்துகளில் 28 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில், ‘ரிட்டையர்டு அவுட்’ முறையில் வெளியேறினார். அவருடன் நடுவரிசையில் களமிறங்கி அதிரடியாக விளையாடிக் கொண்டிருந்த ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர் உடன் இணைந்து இளம் வீரர் ரியான் பராக் பேட் செய்ய ஏதுவாக அவர் அவ்வாறு வெளியேறியதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் இயான் ரபேல் பிஷப் அஸ்வினின் இந்த செயலை, “இது ஒரு கவர்ச்சிகரமான டி20 உத்தி” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Ashwin retired out is fascinating T20 tactics. T20 is causing us to rethink the way we conceive the game of in the 21st century.😊😊