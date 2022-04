கிரிக்கெட்

நடப்பு தொடரில் தோல்வியை சந்திக்காத வலுவான குஜராத் அணியை இன்று எதிர்கொள்கிறது ஐதராபாத் அணி + "||" + IPL 2022 SRH vs GT Sunrisers Hyderabad look to derail formidable Gujarat Titans

நடப்பு தொடரில் தோல்வியை சந்திக்காத வலுவான குஜராத் அணியை இன்று எதிர்கொள்கிறது ஐதராபாத் அணி