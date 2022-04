கோலி விக்கெட்டை வீழ்த்திய பிரிவிஸ் : "சிறப்பான முதல் சந்திப்பு" என கூறி புன்னகைத்த கோலி - வைரல் வீடியோ

மும்பை,

ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று முன்தினம் நடந்த போட்டியில் மும்பை மற்றும் பெங்களூரு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பை அணியை வீழ்த்தி பெங்களூரு அணி வெற்றி பெற்று இருந்தது.

இந்த போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் டெவால்ட் பிரிவிஸ், தான் வீசிய முதல் பந்திலே விராட் கோலியின் விக்கெட்டை கைப்பற்றினார்.

இவர் சமீபத்தில் நடந்துமுடிந்த 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆண்கள் உலகக்கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்கள் அடித்தவர் என்ற பெருமையை பெற்ற இவர் கிரிக்கெட் உலகின் அடுத்த ஏபி டி வில்லியர்ஸ் என ரசிகர்களால் அழைக்கப்படுகிறார்.

இந்த நிலையில் இந்த போட்டி முடிந்த பிறகு டெவால்ட் பிரிவிஸ் விராட் கோலியுடன் பேசிய வீடியோவை மும்பை அணி நிர்வாகம் தங்கள் டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த வீடியோவில் டெவால்ட் பிரிவிசை இளம் வீரர் என அழைக்கும் கோலி , தன்னை முதல் பந்திலே வீழ்த்தி விட்டீர்கள் என பிரிவிஸிடம் கூறுகிறார். அதை தொடர்ந்து முதல் சந்திப்பே சிறந்ததாக அமைந்துள்ளது எனவும் ஐபிஎல் அனுபவம் எப்படி இருக்கிறது எனவும் கேட்டார்.

"Well done, young man!" 🙌



Virat Kohli was all praises for DB yesterday & Dewald's big smile says it all! 💙#OneFamily#DilKholKe#MumbaiIndians#RCBvMI@imVkohlipic.twitter.com/70FnkVJXJ2