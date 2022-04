தேசிய செய்திகள்

ஆளுநர்களுக்கு பதிலாக பல்கலை கழகங்களின் வேந்தர்களாக முதல்-அமைச்சர்களை நியமிக்க வேண்டும்; ஜவாஹிருல்லா பேச்சு + "||" + Appoint first-ministers as governors of universities instead of governors; Jawahirulla speech

ஆளுநர்களுக்கு பதிலாக பல்கலை கழகங்களின் வேந்தர்களாக முதல்-அமைச்சர்களை நியமிக்க வேண்டும்; ஜவாஹிருல்லா பேச்சு