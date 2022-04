தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவுடன் நல்லுறவு பேணவே விரும்புகிறேன்; ஆனால்..ஷெபாஸ் ஷெரீப் பேச்சு + "||" + We will raise the issue of Kashmir on every international platform: Newly elected Pakistan PM Shehbaz Sharif

