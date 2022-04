தேசிய செய்திகள்

இந்துத்துவா வகுப்புவாத பரவலை எதிர்கொள்வது பெரிய சவாலாக உள்ளது; சீதாராம் யெச்சூரி + "||" + Facing the communal spread of Hindutva is a big challenge; Sitaram Yechury

இந்துத்துவா வகுப்புவாத பரவலை எதிர்கொள்வது பெரிய சவாலாக உள்ளது; சீதாராம் யெச்சூரி