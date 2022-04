தேசிய செய்திகள்

வன்முறையை சகிக்க முடியாது என பிரதமர் பேசுவதற்காக நாடே காத்திருக்கிறது; காங்கிரஸ் கட்சி + "||" + Nation is waiting for the Prime Minister to speak out that violence cannot be tolerated; Congress Party

வன்முறையை சகிக்க முடியாது என பிரதமர் பேசுவதற்காக நாடே காத்திருக்கிறது; காங்கிரஸ் கட்சி