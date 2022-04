தேசிய செய்திகள்

முற்றிலும் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை சோதனை வெற்றி..!! + "||" + India carries out successful flight-test of anti-tank guided missile Helina in Pokhran

முற்றிலும் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை சோதனை வெற்றி..!!