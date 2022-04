உலக செய்திகள்

"மக்களின் உயிருடன் விளையாட வேண்டாம்" - இலங்கையில் மருத்துவர்கள் போராட்டம் + "||" + "Do not play with people's lives" - Doctors' struggle in Sri Lanka

"மக்களின் உயிருடன் விளையாட வேண்டாம்" - இலங்கையில் மருத்துவர்கள் போராட்டம்